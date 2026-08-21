Ortaköy Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı 999 ve 1004 nolu bölme içerisinde kalan İncesu Kanyonu Konaklamasız 20 yıllığına ihaleyle kiraya verilecek.

İncesu Kanyonu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile Orman Parkları Yönetmeliği’nin 10 uncu maddesi uyarınca Açık ihale (Kapalı teklif - Artırma) usulü ile ihale edilecek.

İhale kapsamında işletmeci tarafından yapılacak 2 adet giriş kontrol kulübesi 12 m², 1 adet Kır Lokantası 250 m², 1 adet Kır Kahvesi 250 m², 1 adet ibadethane 30 m², 1 adet çocuk oyun alanı 30 m², 1 adet çeşme 4 m², 1 adet wc (Foseptik Çukur İle) 24,80 m², 1 adet 30 araçlık otopark , 1 adet yağmur barınağı 15 m², 1 adet Pergola 20 m², 1 adet araç yolu ve 1 adet yürüme yolu 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 25 ve Ek 8’inci maddesi uyarınca 20 yıllığına kiraya verilecek.

Konaklamasız orman parkı işletmeciliğinin yıllık kira muhammen bedeli 43 bin 500 bin TL olarak belirlendi.

İhale, Çorum Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Satış Salonu'nda 1 Eylül'de saat 10.00'da gerçekleştirilecek.