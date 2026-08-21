Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Eğitim, Araştırma ve İnovasyon Merkezi’nde geliştirilen yerli teknoloji ile MR ve tomografi görüntülerinden beynin üç boyutlu dijital ikizi oluşturularak, hastaya özel ve daha güvenli bir cerrahi müdahalenin planlaması olanağı sağlandı.

Böylelikle cerrahlar, bu model üzerinden riskli ameliyatların provasını, sanal ortamda yapabiliyorlar. Yeni teknoloji, her hasta için ayrı bir cerrahi senaryo fırsatı sağlamak suretiyle, daha güvenli ameliyatın yolunu açıyor.

TRT Haber, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahi Bölüm Başkanı, hemşehrimiz Prof.Dr. Mustafa Berker’in yönetimindeki cerrahi ekibinin başlattığı ve 200 hastada uyguladığı bu yöntemi, “Ameliyat öncesi hazırlıkta yeni dönem” olarak izleyicilerine geniş biçimde duyurdu. Prof. Berker’in konuya ilişkin açıklaması da ekrana getirildi.

Bilim insanları, “Hünerim” adı verilen bu teknolojinin tüm cerrahi branşlarda uygulanabileceğine dikkat çekerek, üç boyutlu anatomik görüntünün ameliyat öncesi çok kritik olduğunu vurguluyorlar ve üç boyutlu dijital ikiz sayesinde ameliyat sırasında karşılaşılabilecek senaryonun doğrudan gözlemlenebildiğini, doku, damar, sinir ve tümörlerin bu yolla ayrı ayrı modellenebildiğini belirtiyorlar.