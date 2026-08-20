Başrollerinde Zeki Alasya ve Metin Akpınar’ın oynadığı 1976 yapımı komedi filmi Hasip ile Nasip’in yeni versiyonunun çekimleri Çorum’da başladı.

Toygan Avanoğlu ‘Hasip’, Alper Kul ‘Nasip’ ve Didem Balçın da ‘Perihan’ karakteri ile seyirci karşısına çıkarken, çekimlerin önemli bölümlerinden biri, Çorum Belediyesi'nin tarihi taş binasında gerçekleştirildi. Set alanında hareketli anlar yaşanırken, tarihi binanın çevresinde toplanan vatandaşlar meraklı bakışlarla çekimleri izledi. Birçok kişi oyuncuları görebilmek için set çevresinde bekledi.