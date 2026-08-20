Bunlar da ilginizi çekebilir

ÇORUM HABER, anneanne Av. İlknur Çetin, dede Av. Ahmet Ünal, büyükanne ve büyükbaba Nazel-Ahmet Hazımlı çiftini ve ilk çocuklarına kavuşan Aylin-Hamza Hazımlı çiftini kutlar, minik Kuzey’e sağlıklı uzun ömürler diler.

Ahmet Ünal, annenin de, Kuzey adı verilen bebeğin de sağlıklarının gayet iyi olduğunu bildirdi.

Av. Aylin Ünal ile Av. Hamza Hazımlı, 13 Ağustos 2021 tarihinde yapılan düğünle hayatlarını birleştirmişlerdi.

Çorum’un tanınmış avukatlarından, Çorum Şehir Kulübü Başkanı Ahmet Ünal’ın kızı Av. Aylin Ünal Hazımlı, bu sabah saat 09.30’da Ankara Özel Memorial Hastanesi’nde bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.corumhaber.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.