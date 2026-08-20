Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın Çorum programı kapsamında iş dünyası ve esnaf temsilcileriyle gerçekleştirdiği buluşmada, Çorum esnaf ve sanatkarlarının sorunları da gündeme taşındı.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen toplantıda iş dünyasının talep ve beklentilerini dinleyen Bakan Bolat’a, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür tarafından 33 sayfadan oluşan kapsamlı bir dosya sunuldu.

Dosyada Çorumlu esnaf ve sanatkârların karşı karşıya kaldığı sorunların yanı sıra, bu sorunların çözümüne yönelik önerilere de yer verildi.

“ESNAFIMIZ ÜLKESİ İÇİN MÜCADELE EDİYOR”

ÇESOB Başkanı Recep Gür, esnaf ve sanatkârların ülkesine ve yaşadığı kente hizmet edebilmek, devletine yük olmadan ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmek için büyük bir özveriyle çalıştığını ifade etti.

Esnafın sabahın ilk saatlerinden itibaren iş yerlerinin başında olduğunu belirten Gür, kentte yaşayan son vatandaş evine dönene kadar kepenklerini açık tutan esnaf ve sanatkârların ekonominin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

Gür, esnaf ve sanatkârların yalnızca kendi geçimlerini sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda istihdam oluşturduğunu, üretim ve ticareti canlı tuttuğunu ve ekonomik kaynakların şehir içerisinde kalmasına katkı sunduğunu dile getirdi.

SGK VE BAĞ-KUR PRİMLERİNE DÜZENLEME TALEBİ

ÇESOB Başkanı Gür’ün Bakan Bolat’a sunduğu dosyada öne çıkan başlıklardan biri de SGK ve Bağ-Kur primleri oldu.

Prim ödemelerinin esnafın üzerinde ciddi bir yük oluşturduğuna dikkat çekilen dosyada, prim borçlarına yönelik iyileştirme yapılması ve istihdam edilen personellerin sigorta prim yüklerinin hafifletilmesi talep edildi.

Bu yönde atılacak adımların hem esnafın üzerindeki mali yükü azaltacağı hem de istihdamın artırılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

ZİNCİR MARKETLER İÇİN “ADİL REKABET” ÇAĞRISI

Dosyada dikkat çeken bir diğer konu ise zincir marketlerin faaliyet alanlarının genişlemesi oldu.

Zincir marketlerin çok farklı sektörlere ait ürünleri aynı çatı altında satışa sunduğuna dikkat çekilen dosyada; mobilyadan züccaciyeye, manav ürünlerinden bakliyata, hazır giyimden kırtasiyeye kadar çok sayıda alanda faaliyet gösterilmesinin, yalnızca belirli bir ürün grubunda hizmet veren küçük esnaf açısından haksız rekabet oluşturduğu ifade edildi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, esnaf ve sanatkârların adil rekabet koşullarında faaliyet gösterebilmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

PERAKENDE YASASI BEKLENTİSİ

ÇESOB tarafından hazırlanan dosyada, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlıkları sürdürülen yeni perakende düzenlemesine de dikkat çekildi.

Esnaf ve sanatkârların bu düzenlemeyi büyük bir umutla beklediği belirtilirken, adil bir pazar yapısının oluşturulması ve küçük esnafın mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla düzenlemenin ivedilikle hayata geçirilmesi talep edildi.

ESNAFIN EN BÜYÜK SORUNLARINDAN BİRİ FİNANSMAN

Dosyada esnafın finansmana erişim sorunu da geniş şekilde ele alındı.

Özellikle ticari kredi faizlerinin yükselmesinin küçük işletmeler açısından ciddi bir finansman problemi oluşturduğu belirtilerek, esnafın daha uygun koşullarda krediye ulaşmasının önünün açılması gerektiği ifade edildi.

Başkan Gür, esnafın ayakta kalabilmesi, işletmelerini geliştirebilmesi ve yeni yatırımlar yapabilmesi için düşük maliyetli ve erişilebilir finansman modellerinin yaygınlaştırılmasını istedi.

HALKBANK ESNAF KREDİLERİ YENİDEN YAPILANDIRILSIN

Dosyada, kamu bankalarının esnaf kredilerinin günümüz ekonomik şartları dikkate alınarak yeniden yapılandırılması talebi de yer aldı.

Özellikle faiz oranlarının düşürülmesi ve teminat şartlarının esnetilmesi gerektiği belirtilirken, krediye ulaşmakta zorlanan küçük işletmelerin önündeki engellerin kaldırılması istendi.

FAİZSİZ VE TEMİNAT DESTEKLİ MİKRO KREDİ ÖNERİSİ

ÇESOB Başkanı Recep Gür tarafından Bakan Bolat’a sunulan dosyada, küçük işletmeler için faizsiz veya düşük faizli mikro kredi modellerinin yaygınlaştırılması da önerildi.

Hazine destekli kredilerin esnaf ve sanatkârlar açısından yeniden daha erişilebilir hale getirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Mevcut uygulamalarda karşılaşılan ağır teminat şartları, karmaşık başvuru süreçleri ve kredi kullandırma prosedürlerinin esnafın desteklerden yeterince yararlanmasını engellediği ifade edildi.

Bu kapsamda hazine destekli kredilerin;

• Daha sade ve hızlı başvuru süreçleriyle,

• Yerel düzeyde daha yaygın şekilde,

• Esnafın ödeme gücü dikkate alınarak,

• Uzun vadeli ve düşük faizli olarak kullandırılması önerildi.

ÇORUM ESNAFININ SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

ÇESOB Başkanı Recep Gür, esnaf ve sanatkârların sorunlarının çözümü noktasında ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Gür, Çorum esnafının talep ve beklentilerini içeren 33 sayfalık dosyanın Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a sunulmasının, sorunların doğrudan ilgili makamlara aktarılması açısından önemli olduğunu ifade etti.

ÇESOB’un bundan sonraki süreçte de esnaf ve sanatkârların haklarını savunmayı sürdüreceğini vurgulayan Gür, “Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarak esnaf ve sanatkârlarımızın haklarının savunulmasında, sorunlarının çözülmesinde ve kalkınmalarında öncü rol üstlenmeye devam edeceğiz” mesajını verdi.

Recep Gür ayrıca Çorum’a 100 milyon TL yeni kredi desteği için Bakan Bolat’a teşekkür etti.

Çorum esnafının ekonomik şartlar karşısında ayakta kalabilmesi, istihdamın korunması ve küçük işletmelerin daha güçlü bir yapıya kavuşması adına hazırlanan dosyanın, Bakan Bolat nezdinde önemli bir yol haritası oluşturması bekleniyor.

ÇESOB Başkanı Recep Gür tarafından Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’a sunulan 33 maddelik dosyada ise şu başlıklar yer alıyor:

- Vergi ve mali konular kapsamındaki sorunlar,

- Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) doğan sorunlar,

- Vergi indirimi yoluyla girişimci teşviki,

- Enerji giderleri,

- Vergi kapanışı ve sicil terkin işlemleri,

- Sosyal sigortalar ve poliçe masraflarından doğan sorunlar (SGK ve BAĞ-KUR primleri),

- Trafik sigortası ve kasko poliçe masrafları,

- Haksız rekabet nedeniyle ortaya çıkan sorunlar,

- Kayıt dışı işletmelerin tespiti sorunu,

- Nitelikli istihdam ve ara eleman sorunları,

- Meslek standardı ve sürdürülebilir ticaret,

- Sigara ve alkol ürünlerinde sabıka kaydı sorunu,

- Dernek adı altında yapılan ticari kazançlar,

- Kafe ruhsatları ile ilgili sorunlar,

- Sermaye ve yatırım destek sorunları,

- Yeni kamu yönetimi anlayışı bağlamında esnaf ve sanatkarlar,

- Meslek kuruluşları idari teşkilatlanma sistemi,

- Perakende Yasası,

- Şehirlerarası toplu taşıma sorunları,

- Esnaf ve küçük işletmelerin üzerindeki fahiş gider yükü acil düzenlenmesi,

- POS komisyonları yüzde 5’e yaklaşıyor,

- Elektrik faturaları,

- Doğalgaz ve ısınma giderleri,

- İşyeri kiraları,

- Krediye erişim değil, adil şartlarla erişim talebi,

- Halkbank esnaf kredileri yeniden yapılandırılmalı,

- Faizsiz/teminat destekli mikro kredi modelleri yaygınlaştırılmalı,

- Emekli esnafın geleceği güvence altına alınması,

- Ticari araç cezaları ve denetimler: özel değerlendirme sistemi,

- Kadın esnaf ve genç girişimciler için bölgesel teşvikler ve destek programları gerekli,

- KDV oranlarında uygulama karışıklığı ve esnaf mağduriyeti,

- Geçici pazarlar, festivaller ve yöresel ürün satışları üzerine değerlendirme,

- Hazine destekli kredilerde erişim kolaylaştırılmalıdır,

- Sigara denetimleri ve uygulama farklılıkları.

Muhabir: Haber Merkezi