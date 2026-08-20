Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen "sıra gecesi", Bedesten Meydanı'nı dolduran yüzlerce vatandaşı Şanlıurfa'nın büyük ilgi gören kültürüyle buluşturdu. Mehmet Siraç ve ekibinin sahne aldığı gecede, birbirinden türküler ve uzun havalarla vatandaşların kulaklarının pası silindi. Vatandaşlar davul zurna eşliğinde halay çekerek doyasıya eğlendi. Gecede yoğrulan çiğ köfte vatandaşlara ikram edildi. Programa Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve protokol üyeleri de katıldı.

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Muhabir: Haber Merkezi