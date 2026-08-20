Çorum’da yaklaşık 90 bin dönüm alanda üretilen tohumlukların kalite ve standartlara uygunluğunun belirlenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından numune alma çalışmaları yürütülüyor. Sezon sonunda yaklaşık 25 bin ton sertifikalı tohumluk elde edilmesi bekleniyor.

Çorum’da tarımsal üretimin önemli unsurlarından biri olan sertifikalı tohumlukların kalite ve standartlara uygunluğunun belirlenmesi amacıyla denetimler titizlikle sürdürülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelindeki tohumluk üretim alanlarından numuneler alınarak inceleme süreci başlatıldı. Çorum’da yaklaşık 90 bin dekar alanda hububat, baklagil ve tıbbi-aromatik bitki türlerinde tohumluk üretimi gerçekleştiriliyor.

Bu üretim sezonunda yaklaşık 25 bin ton sertifikalı tohumluk elde edilmesi bekleniyor. Sahadan alınan numuneler, yetkili laboratuvarlarda fiziki ve biyolojik analizlere tabi tutulacak.

Yapılacak analizlerde özellikle tohumların çimlenme oranı ve safiyet kriterleri değerlendirilecek. Belirlenen kalite standartlarını karşılayan tohumluklar sertifikalandırılarak çiftçilerin kullanımına sunulacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalarla yerli ve milli tohumluk üretiminin güçlendirilmesinin, birim alandan elde edilen verim ve kalitenin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.