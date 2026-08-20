Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Çorum İl Müdürü Sezgin Saraçoğlu, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede Çorum’un istihdam yapısı ve çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, İŞKUR ile Çorum Belediyesi arasında gerçekleştirilebilecek iş birlikleri ve ortak çalışmalar da ele alındı.

Kentte istihdamın artırılması ve çalışma hayatına katkı sağlayacak projelerin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette, kurumlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

İŞKUR İl Müdürü Sezgin Saraçoğlu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ederken, görüşmede Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü de yer aldı.

İŞKUR ve Çorum Belediyesi’nin, kentin istihdamına ve çalışma hayatına katkı sağlayacak iş birliklerini güçlendirerek çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR