Çorum’un önemli inanç ve kültür merkezlerinden biri olan Koyunbaba Türbesi’nde yürütülen ihya ve restorasyon çalışmalarında yeni bir döneme girildi.

“Koyunbaba Türbesi İkinci Etap Restorasyon ve Çevre Düzenlemesi” yapım işi ihalesi tamamlandı. Önceki gün yapılan ihale sonucunda, proje 16 milyon 346 bin 191 TL bedelle yüklenici firmaya ihale edildi. Sözleşmenin imzalanması ve yer tesliminin ardından tamamlanması hedeflenen 2. etap çalışmaları kapsamında, tarihi dokunun korunması ve ziyaretçilerin kullanım standardının yükseltilmesi hedefleniyor.

GENİŞ KAPSAMLI ÇALIŞMA

Proje kapsamında Koyunbaba Türbesi ve çevresinde gerçekleştirilecek başlıca imalat ve düzenlemeler şunlar olacak:

“Çevre Düzenlemesi ve Güvenlik: Türbe çevre duvarlarına harpuşta ve ferforje korkuluklar takılacak; peyzaj, aydınlatma sistemleri ve yürüyüş yolları tamamlanacak.

Erişilebilirlik: Alan, engelli ziyaretçilerin rahatlıkla ulaşabilmesi için engelli erişimine uygun rampalarla donatılacak. Restorasyon: Türbenin dış cephe taş yüzeyleri, yapının özgün malzemelerine sadık kalınarak restore edilecek. Meydan Evi ve Aşevi: Meydan evinin ve aşevinin tam kapasite hizmet verebilmesi için eksik kalan imalatlar tamamlanarak kullanıma hazır hale getirilecek.

İklimlendirme: Ziyaretçilerin konforu için yapı içerisindeki ısıtma sistemi eksiksiz olarak tamamlanacak.

İkinci etap çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Koyunbaba Türbesi’nin hem tarihi özgünlüğüne yeniden kavuşacağını hem de modern ve erişilebilir bir ziyaret alanı olarak bölge turizmine hizmet etmeye devam edeceğini belirten İl Genel Meclisi Üyesi İbrahim Şişli; “Emeği geçen başta genel başkanımız, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, içişleri bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye ve Çorum Milletvekilimiz Sayın Av. Oğuzhan Kaya'ya ilçemiz adına şükranlarımı sunuyorum” görüşüne yer verdi.

Muhabir: Haber Merkezi