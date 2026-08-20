AK Parti 23. Dönem Çorum Milletvekili Ahmet Aydoğmuş hafta sonu yapılan düğün töreni ile oğlunu evlendirdi.

Türkan ve Ahmet Aydoğmuş çiftinin oğlu Enes ile Emel ve Ahmet İpek çiftinin kızı Yaren’in kına merasimi önceki günlerde kız evi Amasya’da yapıldı. Düğün töreni ise Aris Garden Düğün Salonu’nda gerçekleşti. Yaren ve Enes çifti yapılan görkemli düğün töreni ile dünya evine girdi.

Aydoğmuş ve İpek ailelerinin eş, dost ve akrabalarının hazır bulunduğu düğün töreninde davetliler çiftlere ‘mutluluklar’ dileyerek doyasıya eğlendi.

Düğüne Çorum Valisi Ali Çalgan, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, AK Parti İlçe Başkanı Nuh Aluç, MHP İlçe Başkanı Etem Alaf ve siyaset ile iş dünyasının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi