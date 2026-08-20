GÜNDEMAR Araştırma’nın Temmuz 2026 sonuçları, olası Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin dikkat çeken bir tablo ortaya koydu. Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun ayrı ayrı ölçüldüğü araştırmada üç isim de Erdoğan’ın önünde yer aldı. Ancak sıralamada dikkat çeken bir değişim yaşandı. Araştırma, 28-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde 60 ilde 2 bin 300 kişiyle gerçekleştirildi. Sonuçlar hesaplanırken “kararsız”, “fikrim yok” ve “protesto” yanıtları dağıtıldı.

Mansur Yavaş Yine İlk Sırada

Anketlerde uzun süredir Erdoğan karşısında muhalefetin en güçlü isimlerinden biri olarak öne çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu araştırmada da yerini korudu. Mansur Yavaş ile Recep Tayyip Erdoğan’ın karşı karşıya geldiği senaryoda Yavaş’ın oy oranı yüzde 60,17 olarak ölçülürken Erdoğan yüzde 39,83’te kaldı. İki isim arasındaki fark 20,34 puana ulaştı.

Mansur Yavaş: Yüzde 60,17

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 39,83

Fark: 20,34 puan

Asıl sürpriz Özgür Özel’den

Araştırmanın en dikkat çekici tarafı ise Özgür Özel’in ulaştığı oran oldu. Daha önceki bazı araştırmalarda Erdoğan karşısında Yavaş ve İmamoğlu’nun gerisinde kalan Özel, GÜNDEMAR’ın son araştırmasında ikinci sıraya yükseldi. Özgür Özel’in Erdoğan karşısındaki oy oranı yüzde 58,73 olarak ölçüldü. Erdoğan ise bu eşleşmede yüzde 41,27’de kaldı. Aradaki fark 17,46 puan oldu.

Özgür Özel: Yüzde 58,73

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 41,27

Fark: 17,46 puan

Özel, İmamoğlu’nu geride bıraktı

Ekrem İmamoğlu’nun Erdoğan’la karşılaştırıldığı senaryoda ise İmamoğlu yüzde 57,47, Erdoğan yüzde 42,53 oy aldı. Böylece İmamoğlu’nun Erdoğan karşısındaki farkı 14,94 puanda kaldı.

Ekrem İmamoğlu: Yüzde 57,47

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 42,53

Fark: 14,94 puan

Sonuçlara göre Erdoğan’a en büyük farkı 20,34 puanla Mansur Yavaş atarken, Özgür Özel 17,46 puanlık farkla ikinci sıraya yerleşti. İmamoğlu ise 14,94 puanlık farkla üçüncü sırada kaldı.

İmamoğlu’nun adaylığı belirsizliğini koruyor

Ekrem İmamoğlu, CHP’nin 2025 yılında gerçekleştirdiği ön seçim sürecinde Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlenmiş, daha sonra tutuklanmıştı. Siyasi dengelerin değişmesi ve Yeni Parti’nin kurulmasının ardından İmamoğlu CHP’den ayrılarak Yeni Parti’ye destek vermişti.

Yeni Parti cephesinde de İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı halen gündemde tutuluyor. Yeni Parti Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, kısa süre önce yaptığı açıklamada “Adayımız Ekrem İmamoğlu” ifadesini kullanırken, seçim dönemine gelindiğinde İmamoğlu’nun durumuna bakılacağını da söyledi.

İmamoğlu’nun tutukluluğunun devam etmesi ve seçim dönemindeki hukuki durumunun henüz öngörülememesi ise adaylık denklemindeki en önemli belirsizliklerden biri olarak duruyor.

Muhalefette sıralama değişti

Son araştırmanın ortaya koyduğu tabloya göre Mansur Yavaş, Erdoğan karşısındaki güçlü konumunu korurken asıl değişiklik Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasındaki sıralamada yaşandı.

GÜNDEMAR’ın sonuçlarında üç isim de Erdoğan’ı geçerken sıralama Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu şeklinde oluştu. Böylece Özel, bu araştırmada İmamoğlu’nun önüne geçerek Cumhurbaşkanlığı yarışına ilişkin olası aday tartışmalarında dikkat çeken bir konuma yükseldi.

