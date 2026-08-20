Yaz aylarında sinekle mücadele kapsamında mahallede ilaçlama çalışması yapan aracın geçtiği sırada balkonunda sebze ve meyve kurutan kadın, püskürtülen ilacın kurutmalara yapıştığını iddia etti. ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan ve yaşadığı mağduriyeti paylaşan vatandaş, emeğinin boşa gittiğini söyledi.

Kadın paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bu böcek ilaçlama aracındaki aerosol formundaki pestisitler yiyeceklerime yapıştı. Şimdi biz bunları nasıl tüketeceğiz? Bizim sağlığımızla oynanıyor. Zararımı kim karşılayacak? Ben bunu 4 yaşındaki çocuğuma yediremeyeceğim. O kadar emek edildi, yazık. Şimdi emeğimi kim karşılayacak?”

Mahalle sakini, ilaçlama saatlerinde vatandaşların önceden bilgilendirilmesi ve açıkta bulunan gıdaların zarar görmemesi için daha dikkatli uygulama yapılmasını isteyerek yetkililere çağrıda bulundu.