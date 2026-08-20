Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Daire Başkan Yardımcısı olarak göre yapan Fatih Ceylan gerçekleştirilen terfi işlemleri sonucunda 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine yükseltildi.

Meslek hayatı boyunca emniyet teşkilatının farklı birimlerinde başarılı şekilde görev yapan, Kargı İlçesi Hacıhamza Köyü Kale Mahallesi sakinlerinden Remzi Ceylan (Remzi Hocanın) oğlu, Mustafa Durmuş Ceylan ise abisi olan Fatih Ceylan’ın aldığı terfi memleketinde memnuniyetle karşılandı.

Muhabir: Haber Merkezi