İl Emniyet Müdürlüğü Pazartesi ve Cumartesi Semt Pazarı ile ilgili yeni trafik düzenlemesi yapıldığını duyurdu.

Açıklamada, Çorum İl Trafik Komisyonu Başkanlığınca, 2026/05 sayılı alınan karar doğrultusunda, şehir içi trafik akışının daha güvenli, düzenli ve akıcı hale getirilmesi amacıyla şehir merkezinde yer alan Pazartesi Semt Pazarı ve Cumartesi Semt Pazarlarının geçici yer değişikliği kararı alındığı bildirildi.

PAZARTESİ PAZARI GEÇİCİ YER DEĞİŞİKLİĞİ

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak kesişiminden başlamak üzere Eşref Hoca Caddesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kavşağına kadar Çatal Havuz 26. Sokak üzeri üzerinde Pazartesi Semt Pazarının geçici olarak kurulmasına, anılan sokağın haftanın Pazartesi günleri 06.00–22.30 saatleri arasında motorlu araç trafiğine geçici olarak kapatılmasına karar verilmiştir.

CUMARTESİ PAZARI GEÇİCİ YER DEĞİŞİKLİĞİ

Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi kesişiminden başlamak üzere, Sülüklüevler 40. Sokağa kadar Mehmet Akif Ersoy 1. Cadde üzerinde Cumartesi Semt Pazarının geçici olarak kurulmasına, anılan caddesi haftanın Cumartesi günleri 06.00–22.30 saatleri arasında motorlu araç trafiğine geçici olarak kapatılmasına karar verilmiştir."