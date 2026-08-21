Çorum’un tarımsal vizyonunu göğüsleyen en büyük yerlerden biri olan topraklarda temel altyapı hizmetlerindeki derin duyarsızlık vatandaşları isyan noktasına getiriyor.

Çorum merkeze bağlı Salur, Eşen, Eşençay, Aslan köyü ile Kışlacık, Çelikkaya ve Karakaya mezralarından geçerek Eskiköy ve Çalyayla’ya kadar uzanan grup yolu, yıllardır çözülmeyen bir çile yumağına dönüşmüş durumda. Üstelik Çatak Tabiat Parkı’nı İskilip ilçesine bağlayan ve Obruk Barajı’nın eşsiz manzarasını sunan bir seyir yolu olma niteliği taşıyan bu güzergâh, hak ettiği değeri bir türlü göremiyor.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın bölge halkına verdiği kesin sözlere rağmen tablo yine değişmedi. Eşençay ile Eskiköy arasındaki bölümün asfaltlanmasının ardından yolun kalan kısmı adeta kaderine terk edildi. Tamamlanmayan bu güzergâh nedeniyle yöre halkı ve geçimini topraktan sağlayan üreticiler, yazın ciğerleri dağlayan toza, kışın ise geçit vermeyen çamura mahkûm ediliyor.

Bölgeyi kalkındıracak, turizme ve tarımsal nakliyeye can verecek stratejik bir yolun yarım bırakılması, “Sözler sadece seçim dönemlerine mi ait?” sorusunu akıllara getiriyor. Binbir emekle yetiştirdiği ürününü pazara ulaştırmaya çalışan üreticinin feryadına kulak tıkamanın yalnızca bir yolu değil, bu kentin emeğinin de heba edilmesi anlamına geldiği belirtiliyor. Yöre halkı artık vaat değil, dökülecek asfaltı ve çekilen çilenin son bulmasını bekliyor.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR