Çorum’da su ürünleri kaynaklarının korunması ve kaçak avcılığın önlenmesine yönelik denetimlerini sürdüren Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Obruk Baraj Gölü’nde gerçekleştirdikleri kontrolde mevzuata aykırı şekilde kullanıldığı belirlenen 1.800 metre uzunluğunda kerevit sepetine el koydu.

Çorum’da su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetimler aralıksız devam ediyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından Obruk Baraj Gölü’nde gerçekleştirilen denetimlerde, su alanında çeşitli kontroller yapıldı.

Denetimlerde, mevzuata aykırı şekilde kullanıldığı tespit edilen toplam 1.800 metre uzunluğunda kerevit sepetine el konuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleştirdiği kontrollerle su ürünleri stoklarının korunması, doğal yaşamın sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yasa dışı avcılık faaliyetlerinin önüne geçilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Su ürünleri kaynaklarının korunmasının gelecek nesillere sağlıklı ve sürdürülebilir bir doğal yaşam bırakılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Muhabir: SELDA FINDIK