Çorum Ticaret ve Sanayi Odası, sermayesi yasal sınırların altında kalan anonim ve limited şirketleri sermaye artırımı konusunda uyardı. Şirketlerin işlemlerini 31 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazı doğrultusunda, şirketlerin sermaye artırımı yükümlülüğüne ilişkin üyelerine önemli bir duyuruda bulundu.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılan düzenlemeyle anonim şirketlerde asgari sermaye tutarı 50 bin TL’den 250 bin TL’ye, limited şirketlerde ise 10 bin TL’den 50 bin TL’ye yükseltildi. Bunun yanı sıra, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan anonim şirketler için başlangıç sermayesinin en az 500 bin TL olması zorunlu hale getirildi.

SON TARİH 31 ARALIK 2026

Sermayeleri belirlenen yeni asgari tutarların altında kalan şirketlerin, herhangi bir hak kaybı yaşamamaları ve ticari faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmeleri için sermaye artırım işlemlerini 31 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

Belirtilen süre içerisinde sermaye artırım yükümlülüğünü yerine getirmeyen anonim ve limited şirketlerin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 15. maddesi kapsamında başka bir işleme gerek kalmaksızın infisah etmiş (münfesih) sayılacağı bildirildi.

GENEL KURUL KARARLARINDA KOLAYLIK

Sermaye artırımı amacıyla gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmayacağı, kararların ise toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile alınabileceği belirtildi.

Çorum TSO, düzenlemenin şirketler açısından önemli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekerek, sermayesi belirlenen tutarların altında bulunan üyelerin gerekli işlemleri son tarihe bırakmadan tamamlamaları çağrısında bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi