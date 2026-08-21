Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, ilimizin her zaman olduğu gibi bu konuda da üvey evlat muamelesi gördüğünü söyleyerek tepki gösterdi.

“Çorum’a yine haksızlık yapıldı” diyen Milletvekili Tahtasız, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul güvenliğini artırmak için 30 bin okul bahçe görevlisi istihdam edeceğini ve bu kapsamda ilimizin kontenjanını ise 83 olduğunu söyledi.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Mehmet Tahtasız şu görüşlere yer verdi: “Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında görevlendirilecek 30 bin güvenlik görevlisinin 81 ile dağılımı belli oldu.

Görevlendirmelerde Çorum'a yine haksızlık yapıldı. 30 bin kişilik kontenjanda komşu illerimiz Tokat'a 336, Yozgat'a 297, Kastamonu'ya 187, Amasya'ya 180, Kırıkkale'ye 119, Çankırı'ya 104 kişilik kontenjan ayrılırken, 550 bin nüfuslu Çorum'a yalnızca 83 kişilik kontenjan verildi. Çorum merkez ve ilçelerinde MEB'e bağlı 500'e yakın okul var. Görevlendirilen kişi sayısı ise 83.

81 ile görevlendirme dağılımı yapılırken hangi kriterlere göre dağılım yapıldı bilmek istiyoruz. Şayet nüfusa ve okul sayısına göre dağılım yapıldıysa 342 bin nüfuslu Amasya'da 180, 282 bin nüfuslu Kırıkkale'ye 119, 200 bin nüfuslu Çankırı'ya 104 kişilik kontenjan ayrılırken 550 bin nüfuslu Çorum'a neden hepsinden daha az kontenjan ayrıldı diye sormak istiyoruz. Çorum daha ne kadar üvey evlat muamelesi görecek? sorusunu da hemşehrilerimizin vicdanına bırakıyoruz”

Muhabir: NURDAN AKBAŞ