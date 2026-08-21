Tarım ve Orman Bakanlığı’na göre tek tırnaklı hayvanlar şunlar: “At, eşek ve katır.”

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Buna göre bakanlığın 20 Ağustos 2026’da duyurduğu ‘Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar’ listesine göre tek tırnaklı eti tespit edilen sucuklar şunlar:

Öte yandan aynı tespitle şu et ürünleri de listeye girdi:

Hüseyin Usta Menekşe - Çiğ lahmacun harcı - Manisa – Merkez

Saray Yemekçilik- Kıyma kavurma - Mersin – Akdeniz

Gözde Tantuni- Et tantuni - Mersin – Akdeniz

