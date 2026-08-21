Edinilen bilgiye göre, Cami Mahallesi Şehit Cevher Dudayev Parkı Sahili’nde Muhammed Ali, Gülşah ve Belinay Sakar kardeşlerin peş peşe kıyıya vuran cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor. Polis ve Sahil Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ailenin kayıp olduğu belirlenen diğer çocuğu Bilgenur Sakar’ın bulunması için bölgede arama yapıldı. Ekiplerin takibi sonucunda Bilgenur Sakar, deniz dışında farklı bir noktada sağ olarak bulundu.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı