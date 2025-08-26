Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren Hitit Motor Yenileme’nin sahibi Cengiz Metin ve Fatma Metin’in kızları Sena ile Par Plastik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. şantiye saha şefi Naim Uysal ve Nuray Horan’ın oğlu Taha Engin’in düğünü yoğun katılımla gerçekleşti.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın kıydığı nikâhta, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş da mesai arkadaşını bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Düğüne ayrıca Adliye Sarayı savcıları ve personelinin yanı sıra, Zanaatkârlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, Par Plastik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. sahibi İrfan Yaşar, şirket yöneticileri ve çalışanları ile her iki ailenin eş, dost ve yakınları katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi