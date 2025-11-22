Bandırmaspor karşısında alınan 1-0’lık mağlubiyetin ardından Arca Çorum FK’da teknik direktör Çağdaş Çavuş’a yönelik tepkiler artıyor. Kırmızı-Siyahlı ekibin oyun üstünlüğüne rağmen sahadan puansız ayrılmasının ardından özellikle sosyal medyada deneyimli teknik adama yönelik eleştiriler sertleşti.

Maçın ardından birçok taraftar, takımın oyunu kontrol ettiği anlarda gerekli hamlelerin yapılmadığını savunarak Çavuş’un istifa etmesi yönünde paylaşımlarda bulundu. Bazı kullanıcılar “Bu oyunla hedefe ulaşamayız”, “Artık değişim zamanı geldi” gibi yorumlarla tepkisini dile getirdi.

Arca Çorum FK, Bandırma yenilgisiyle ligde bu sezonki üçüncü mağlubiyetini alırken, taraftarların tepkileri gündemin ilk sırasına yerleşmiş durumda.