Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanan maç öncesinde iki takımda da çok önemli eksikler vardı. Arca Çorum FK, bir önceki hafta Iğdır FK’yı 3-1 yendiği maçtaki ilk 11’den 3 farklı oyuncuyla sahada yer aldı. Maça iyi başlayan ve özellikle ilk yarım saatte etkili ataklar geliştiren Çorum temsilcisi son vuruşlarda yetersiz kalınca gol bulamadı. Kırmızı-siyahlı takımın 26.dakikada Yusuf Erdoğan’la bir topu direkten dönünce ilk yarı başladığı gibi golsüz eşitlikle tamamlandı.

Arca Çorum FK ikinci yarıya Yusuf Erdoğan’ın yerine Samudio değişikliği ile başlarken, Bandırmaspor ilk yarıdaki 11’le çıktı.

İlk yarıya göre daha tutuk bir oyun ortaya koyan Arca Çorum FK hücumda istediği üretkenliği sağlayamadı. İlk yarıya göre Çorum FK’nın üzerine daha cesur gelmeye başlayan Bandırmaspor, 60.dakikada Tanque’nin serbest vuruştan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Golden sonra Arca Çorum FK’nın beraberlik, Bandırmaspor’un ani ataklarla farkı artırma çabaları sonuçsuz kalınca karşılaşma Balıkesir temsilcisinin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sezon üçüncü yenilgisini de deplasmanda alan Arca Çorum FK 25 puanda kalırken, tarihinde Arca Çorum FK’ya resmi maçlarda ilk golünü atan Bandırmaspor ise puanını 23’e yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 19: Bandırmaspor, Arca Çorum FK ceza sahasının sağ köşesine yakın yerden serbest vuruş kazandı. Atışı kullanan Hikmet’in direkt kaleye vuruşunda, kaleci Sehic üzerine gelen topu üst direğin altından kornere çeldi.

DAKİKA 21: Arca Çorum FK etkili geldi. Sağdan Oğulcan’ın ortasında arkaya seken topu Ferhat çevirdi, penaltı noktası ile altı pas arasında Oğuz vuruşunu yaptı, az farkla yandan aut.

DAKİKA 26: DİREKTEN DÖNDÜ: Arca Çorum FK gole çok yaklaştı. Soldan Cemali ortaladı, altı pasla penaltı noktası arasında Eze’nin indirdiği topu Yusuf Erdoğan yerden kaleye vurdu, soluna uzanan kaleci Arda’dan seken top yan direkten oyun alanına geri döndü.

DAKİKA 29: Arca Çorum FK, Bandırmaspor ceza sahasının sağ köşesine yakın yerden serbest vuruş kazandı. Pedrinho’nun direkt ön direğe yaptığı vuruşta kaleci Arda gole izin vermedi.

DAKİKA 43: Arca Çorum FK atağında, sağdan Kerem ortaladı, penaltı noktasının sağ çaprazından Oğuz’un kafa vuruşunda top kaleci Arda’da kaldı.

DAKİKA 53: Soldan gelişen Arca Çorum FK atağında, Samudio ortaladı, Eze göğsüyle önüne aldığı topu röveşata ile kaleye gönderdi, kaleci Arda müthiş bir refleksle gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 55: Sağdan gelişen Arca Çorum FK atağında, Kerem ortaladı, arka direkte Samudio kafayı vurdu, top kaleci Arda’da kaldı.

DAKİKA 60: GOL! Bandırmaspor golü buldu. Ceza yayının 3 metre kadar gerisinden kazanılan serbest vuruşta, Tanque’nin direkt kaleye vurduğu top barajdan sekip kaleci Sehic’i hareketsiz bıraktı: 0-1.

DAKİKA 75: Arca Çorum FK, ceza yayının solundaki boşluktan serbest vuruş kazandı. Samudio’nun ön direğe yaptığı vuruşta kaleci Arda gole izin vermedi.

DAKİKA 80: Arca Çorum FK atağında, sağdan Kerem ortaladı, Eze’nin kafa vuruşunda top kaleci Arda’da kaldı.