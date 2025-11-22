Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk hesapları yapan Arca Çorum FK, milli ara dönüşü 14.hafta maçında, bugün kendisi ile aynı hedefi kovalayan Bandırmaspor’a konuk olacak.

Milli ara öncesinde evinde Iğdır FK’yı 3-1 gibi net bir skorla yenerek moral bulan Arca Çorum FK, çıkışını Bandırma’da da devam ettirmek istiyor. Bu doğrultuda teknik direktör Çağdaş Çavuş tüm planları galibiyet üzerine yaptı. Kırmızı-siyahlı takımda zorlu maç öncesinde 6 futbolcu bahis cezalısı, 2 futbolcu da sakat.

Milli araya 1-0’lık Boluspor galibiyetiyle giren Bandırmaspor da oldukça iddialı. Balıkesir temsilcisi, Çorum FK’yı yenerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Bordo-beyazlı takımda 1 futbolcu bahis cezalısı, 1 futbolcu sarı kart cezalısı, 2 futbolcu da sakat olduğu için forma giyemeyecek.

25 puanlı 5.sıradaki Arca Çorum FK ile 20 puanlı 8.sıradaki Bandırmaspor arasında bugün Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanacak maçı Eskişehir bölgesi üst klasman hakemi Turgut Doman yönetecek. Saat 13.30’da başlayacak maçta Turgut Doman’ın yardımcılıklarını İzmir bölgesinden Hüsnü Emre Çelimli ile Trabzon bölgesinden Emrah Türkyılmaz yapacak. Ankara bölgesinden Mustafa Ünver ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.