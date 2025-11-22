Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Yıldızlar (kız-erkek) Hentbol İl Birinciliği sona erdi. Kızlarda 4, erkeklerde 4 olmak üzere toplam 8 okulun mücadele ettiği il birinciliğinde tüm maçlar Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynandı. Tek devreli lig usulüne göre oynanan maçlar sonunda kızlarda Bayat Ömer Mülazım Ortaokulu birinci, Mimar Sinan Ortaokulu ikinci, Yavru Turna Ortaokulu üçüncü, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ise dördüncü oldu.

Erkeklerde ise birincilik kupası Mimar Sinan Ortaokulu’na giderken, Yavru Turna Ortaokulu ikinci, Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu üçüncü, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Son maçların ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve madalyaları takdim edildi.