6 Şubat 2023’te meydana gelen deprem felaketinden en çok zarar gören kulüplerin başında gelen Hatayspor, bugünkü Pendikspor maçıyla birlikte 1021 gün aradan sonra Hatay’da maça çıkacak. Hatayspor’un iç saha maçlarını oynayacağı İskenderun Fuat Tosyalı Stadı için bordo-beyazlı kulüpten kira parası alınmayacağı açıklandı.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, yaptığı açıklamada, “Biz İskenderun Belediyesi olarak İskenderun Fuat Tosyalı futbol sahasından, İskenderunspor’da olduğu gibi Hatayspor’dan da herhangi bir ücret almayacağız” dedi.