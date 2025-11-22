2.Lig takımlarından Karaman FK’da oynayan Çorum FK’lı eski futbolcu Sabrican Vural’ın kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Sabrican Vural, kulübümüzün etik değerlerine aykırı davranışları nedeniyle yönetim kurulumuzun kararıyla süresiz kadro dışı bırakılmıştır” denildi.

YÖNETİM BAŞKA, SABRİCAN BAŞKA SÖYLÜYOR

24 yaşındaki kanat oyuncusu, kadro dışı kalmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 1,5 sezondur formasını büyük bir gururla taşıdığım Karaman Futbol kulübü yönetiminin 2024-2025 Sezonuna ait alacaklarımı tahsil etmemden dolayı kadro dışı kararı verilmiştir.

Şunu belirtmek isterim ki, 11 aydır ödeme almamış bir futbolcunun hakkını savunması kadar doğal olan bu olayın sanki suç işlemiş gibi kamuoyuna aktarılması tarafımca kabul edilemez. Hukuka aykırı bulduğum karara karşı sözleşmeden ve yasal haklarımı kullanacağımı sizlerle paylaşmak isterim” ifadelerini kullandı.

Bahis oynayan futbolcular arasında yer alan Sabrican Vural, 3 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırılmıştı.