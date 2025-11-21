AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ile Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Çorum amatör sporunun genel durumu ve devam eden projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Milletvekili Ahlatcı ve ASKF Başkanı Arıcı, Bakan Bak’a ziyaret anısına özel olarak hazırlanan bir tablo hediye etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, nazik ziyaret ve anlamlı hediye için Ahlatcı ve Arıcı’ya teşekkür ederek Çorum’daki spor yatırımlarına yönelik desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

TAHTASIZ’A DA ZİYARET

Öte yandan ASKF Başkan Arıcı, Bakan Osman Aşkın Bak’ı ziyaretinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne giderek CHP Çorum Milletvelili Mehmet Tahtasız’ı da makamında ziyaret ederek Çorum FK forması hediye etti.