Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 14.hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Arca Çorum FK’nın Bandırmaspor’la 22 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçı Eskişehir bölgesi üst klasman hakemi Turgut Doman yönetecek. Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanacak maçta Turgut Doman’ın yardımcılıklarını İzmir bölgesinden Hüsnü Emre Çelimli ile Trabzon bölgesinden Emrah Türkyılmaz yapacak. Ankara bölgesinden Mustafa Ünver ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

DOMAN’LA bBERABERLİĞE ABONEYİZ

40 yaşındaki Turgut Doman, hakemlik kariyerinde Arca Çorum FK’nın 1’i bu sezonki Vanspor olmak üzere 4 maçını yönetti. Bu 4 karşılaşmanın da berabere bitmesi dikkat çekti.

Arca Çorum FK, Turgut Doman’ın yönettiği maçlarda, 2016-2017 Sezonunda, İstanbul’da Beylerbeyi ile 1-1 berabere kalırken, sahasında oynadığı diğer 3 maçta ise 2023-2024 Sezonunda Şanlıurfaspor’la 1-1, 2024-2025 Sezonunda Adanaspor’la 1-1, bu sezon da Vanspor’la 0-0 berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda kırmızı kart çıkmazken, Arca Çorum FK’lı futbolcular 9, rakip takım futbolcuları 8 sarı kart gördü.

BANDIRMA 8 MAÇTA 1 YENİLGİ ALDI

Turgut Doman, Bandırmaspor’un ise tam 8 maçını yönetti. Balıkesir temsilcisi bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

Bordo-beyazlı takım, Doman’ın yönettiği maçlarda 2018-2019 Sezonunda sahasında Sivas 4 Eylül Belediye’yi 2-0, 2020-2021 Sezonunda, deplasmanda Boluspor’u 1-0, 2021-2022 Sezonunda sahasında Boluspor’u 3-0, 2022-2023 Sezonunda, evinde Göztepe’yi 2-1, bu sezon da deplasmanda Hatayspor’u 3-0’la geçerken, 2017-2018 Sezonunda, sahasında Altay’la 1-1, 2020-2021 Sezonunda ise yine evinde Samsunspor’la 2-2 berabere kaldı. Balıkesir temsilcisi tek yenilgisini 2021-2022 Sezonunda, sahasında Eyüpspor’a karşı 2-1’lik skorla aldı.

Bu maçlarda Bandırmasporlu futbolcular 19 sarı, 1 kırmızı, rakip takım oyuncuları ise 22 sarı kart gördü.