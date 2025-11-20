Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen “bahis soruşturması” çerçevesinde, bahis oynadıkları tespit edilen ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen 1024 futbolcudan 3.Lig’de top koşturanların da cezaları belli oldu. Geçtiğimiz sezonlarda Arca Çorum FK’da top koşturan 9 futbolcu da 45 gün ile 9 ay arasında değişen hak mahrumiyete cezalarına çarptırıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, eski Çorum FK’lı futbolculardan cezaya çarptırılan isimler ve kulüpleri şöyle: Berkay Arı (Bingölspor) 6 ay, Enes Nalbantoğlu (52 Orduspor) 3 ay, Mert Ilıman (Bursa Nilüferspor) 9 ay, Mustafa Emre Yalçınkaya (Diyarbekirspor) 6 ay, Can Efe Bozacı (Etimesgutspor) 3 ay, Yakup Alkan (Hacettepespor) 45 gün, Ali Akkuş (Kütahyaspor) 3 ay, Yasin Dülger (Sebat Gençlikspor) 3 ay, Muhammed Rıdvan Özdemir (Zonguldakspor) 45 gün.

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Arca Çorum FK’dan da 6 futbolcu 45 gün ile 9 arasında değişen hak mahrumiyeti cezalarına çarptırılmıştı.