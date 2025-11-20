Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi takımlarından İstanbulspor, Arca Çorum FK’yı yendikten sonra çıktığı son 7 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı.

Ligin geride kalan 13 haftalık periyodunda 2 galibiyet, 8 beraberlik, 3 yenilgi alan ve topladığı 14 puanla 15.sırada yer alan İstanbulspor, 2 galibiyetinden birini Arca Çorum FK’ya karşı aldı. 5.haftada İstanbul derbisinde Ümraniyespor’u 4-0, 6.hafta maçında ise yine sahasında Arca Çorum FK’yı 3-1 yenerek dikkatleri üzerine çeken İstanbulspor, Çorum galibiyetinden sonra bir daha kendine gelemedi. Sarı-siyahlı ekip, Arca Çorum FK maçından sonra çıktığı 7 karşılaşmada 4 beraberlik, 3 yenilgi alarak sadece 4 puan toplayabilirken, deplasmanda Esenler Erokspor ve Bodrum FK’ya 5-0’lık skorlarla, yine deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK’ya 2-1 yenildi. İstanbul ekibi, Pendikspor ve Amed Sportif Faaliyetler’le 0-0, Boluspor ve Bandırmaspor ile de 1-1 berabere kaldı.

Sarı-siyahlılar, 22 Kasım Cumartesi günü, sahalarında Sakaryaspor’la oynayacakları maçı kazanarak galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyorlar.