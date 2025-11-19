Çorum amatör futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan Osmancık Belediyespor yönetimi, Bayat Belediyespor maçında hakemlere saldıran futbolcular hakkında açıklamalarda bulundu.

Kulübün resmi instagram sayfasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“16 Kasım 2025 tarihinde kendi sahamızda oynadığımız Bayat Belediyespor karşılaşmasında çıkan olaylar gereği yönetim kurulumuz bu açıklamayı yapma ihtiyacı duymuştur. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki, yıllardır Çorum’da her branşta sporun lokomotifi olmuş ve misafirperverliği ile tanınman ilçemize, spor ahlakından yoksun futbolcu güruhunun başlatmış olduğu saldırılar ve akabinde devam eden saha olayları ne ilçemize, ne de kulübümüze yakışmıştır. Ancak şunun da çok net bilinmesini isteriz ki, sporun ruhuna aykırı eylemde bulunan bir grup futbolcunun yaptığı bu eylem asla bir ilçeye ve camiaya yüklenemez.

Osmancık Belediyespor Yönetim Kurulu olarak futbolun olmazsa olmazı, en büyük paydaşı hakemlerimizin her zaman yanında olmuşuzdur ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Tüm Çorum spor kamuoyu şunu çok net bilmelidir ki, Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nun vereceği cezaları beklemeden saha olaylarına karışan tüm futbolcular süresiz kadro dışı bırakılarak kulüpler ilişkileri kesilmiştir.

Asla tasvip edilemez olan bu olaylardan dolayı mağduriyet yaşayan maçın hakem triosuna, Bayat Belediyespor Kulübü’ne geçmiş olsun dileklerimizi iletir, tüm Çorum spor kamuoyundan ve sporun tüm paydaşlarından özür dileriz” denildi.