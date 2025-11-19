Bölgesel Gelişim Ligi’nde mücadele eden Arca Çorum FK, U14 ve U15 kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla şampiyonluğun en güçlü adayları arasında yer alıyor. Kırmızı-Siyahlılar, her iki yaş grubunda da zirve mücadelesini sürdürüyor.

9 takımın yer aldığı ve 3 devreli lig statüsüne göre oynanan U14 ve U15 Bölgesel Gelişim Ligi’nde ikinci devre, geçtiğimiz gün oynanan 10. hafta karşılaşmalarıyla başladı. Arca Çorum FK, haftanın maçlarında Zonguldakspor’u her iki kategoride de mağlup ederek şampiyonluk yolunda kritik bir virajı daha geçti.

U14’LER NAMAĞLUP LİDER

Arca Çorum FK U14 Takımı, ligde geride kalan 8 haftada 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak namağlup unvanını koruyor. Topladığı 22 puanla zirvede yer alan Kırmızı-Siyahlılar, ortaya koyduğu istikrarlı performansla şampiyonluk için güçlü bir mesaj verdi.

U15’LERDEN SAĞLAM TAKİP

U15 Takımı ise 8 haftalık süreçte 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti. Toplamda 18 puana ulaşan Arca Çorum FK U15 ekibi, 10. haftayı ikinci sırada tamamlayarak liderlik yarışını sürdürdü.

Arca Çorum FK’nın her iki kategoride de gösterdiği başarılı tablo, sezonun geri kalanında heyecanın artarak devam edeceğinin sinyalini verdi. Kırmızı-Siyahlılar, hem U14 hem de U15’te şampiyonluk hedefiyle yoluna emin adımlarla ilerliyor.

