Hafta sonu Çorum’da oynanması planlanan Arenaspor – Rize Endüstri Meslek Lisesi karşılaşması, Rize temsilcisinin maça çıkamayacağını bildirmesi üzerine oynanmayacak. Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele eden Rize Endüstri Meslek Spor Kulübü, 23 Kasım 2025 Pazar günü yapılması planlanan müsabakaya katılamayacağını resmi olarak iletti.

Bu gelişmenin ardından karşılaşma iptal edilirken, lig statüsü gereği Çorum temsilcisi Arenaspor, rakibinin sahaya çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen galip sayılacak.