Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK’da, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen “bahis soruşturması” çerçevesinde bahis oynadıkları tespit edilen ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 45 gün ile 9 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan 6 futbolcunun savunmaları Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’na gönderildi.

İNDİRİM BEKLENİYOR

Cezaya çarptırılan futbolcuların yakın zamanda iddia oynamadıkları, kendi takımlarının maçlarına da bahis yapmadıkları belirtilirken, hazırlanan savunmalarının Federasyona gönderildiği kaydedildi.

3 ay hak mahrumiyeti cezası alan Arda Hilmi’nin em son 4,5 yıl önce kupon yaptığı, 45 gün ceza alan Kadir Seven’in ise sadece 2 kez iddia oynadığına dikkat çekildi. Atakan Cangöz (6 ay), Hasan Hüseyin Akınay (3 ay), Üzeyir Ergün (45 gün) ve Eren Karadağ’ın (9 ay) son 3 yıl içerisinde bahis kuponu yapmadıkları ifade edilirken, PFDK tarafından verilen cezalarda ciddi indirim beklendiği dile getirildi.

Tahkim Kurulu’nun itirazları haftaya görüşeceği öğrenildi.