Çorum Belediye Spor Kulübü Karate takımı 9 ülke, 50 kulüpten 550 sporcunun katılımıyla düzenlenen 2. Uluslararası Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Dardanelles Cup Karate Şampiyonası’nda tam 25 madalya kazanarak şampiyon oldu.

9 ALTIN

MADALYA

ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dardanos Yerleşkesi Spor Salonu’nda 9 ülke, 50 kulüp, 550 sporcu ve toplam 650 kayıtla düzenlenen şampiyonada antrenör Samet Türe nezaretinde mücadele eden Çorum Belediye Spor Kulübü karatecileri 9 birincilik, 5 ikincilik, 11 üçüncülük olmak üzere 25 madalya kazandılar.

25 kiloda Elisa Küçüktiryakioğlu, 32 kiloda Yıldız Ela Taştan, 44 kiloda Ecrin Berra Yıldırım, +44 kiloda Begüm Akpunar, +70 kiloda Yusuf Sefa Korkmaz, 76 kiloda Kutay Tekin, +76 kiloda Kayra Yağlı ve büyükler katada ise Aslı Erol şampiyon oldular.

5 İKİNCİLİK

32 kiloda Tuana Küçüktiryakioğlu, 35 kiloda Miraç Aytekin, 36 kiloda yine Tuana Küçüktiryakioğlu, 44 kiloda Sahra Altan ve 84 kiloda da Müslüm Yazıcı finalde yenilerek ikinciliği elde ettiler.

11 ÜÇÜNCÜLÜK

MADALYASI

30 kiloda Ada Acar, 32 kiloda Elif Gökçe Beşikçi, 32 kiloda Neval Bulut, 44 kiloda Begüm Akpunar, 45 kiloda Emir Fatih Çamlıbel, 55 kiloda Yağız Gözübüyük, 60 kiloda yine Yağız Gözübüyük, 60 kiloda Yiğit Gözübüyük, 70 kiloda Yusuf Seha Korkmaz, 75 kiloda Kutay Tekin ve katada Müslüm Yazıcı ise şampiyonayı üçüncülük madalyası ile tamamladılar.

Takımlar genel klasmanında Çorum Belediye Spor Kulübü şampiyon olurken, ikinciliği Ümraniye Arslan Spor Kulübü, üçüncülüğü ise Isparta Karakaş Spor Kulübü elde etti.

Muhabir: Haber Merkezi