Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen bahis soruşturması çerçevesinde, bahis oynadıkları tespit edilen ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen futbolculardan 2.Lig takımlarının oyuncularına verilen cezalar da belli oldu.

PFDK, 2.Lig futbolcularının cezalarını açıklarken, geçtiğimiz sezonlarda Arca Çorum FK’da top koşturan 9 futbolcuyu da hak mahrumiyeti cezalarına çarptırıldılar.

CENGİZ ÖTKÜN’E 12 AY

Kurul, Muğlaspor’da oynayan Cengiz Ötkün’e 12 ay, Ankara Demirspor’da oynayan Mert Aktaş ve Şanlıurfaspor’da top koşturan Sadık Arda Yılmaztürk’e 9’ar ay, Hurşit Taşçı (Ankara Demirspor), Oktay Balcı (Erbaaspor) ve Sabrican Vural (Karaman FK) 3’er ay, Deniz Çörtlen (Kastamonuspor), Onur Tekin (Karaman FK) ve Nafican Yardımcı (Mardin 1969 Spor) 45’er gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldılar.

3.Lig’de oynayan futbolcuların cezaları ise henüz açıklanmadı.

Muhabir: Haber Merkezi