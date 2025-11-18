Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele eden Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, ligde önemli bir avantaj elde etti. Play-Off yarışındaki rakiplerinden Bordo-Mavi 61 takımında en iyi beş oyuncunun kulüpten ayrıldığı öğrenildi.

Ligde 25 puanla ikinci sırada bulunan Bordo-Mavi 61’de yaşanan bu gelişme, 21 puanla üçüncü sırada yer alan Osmancık Belediyespor için yeni bir fırsat doğurdu. Sezonun kritik haftalarına girilirken Osmancık ekibinin Play-Off şansı bir anda yükseldi.

Kadınlar 2. Ligi’nde Play-Off’a ilk iki takım yükseliyor.

Osmancık Belediyespor kalan maçlarını kazanarak adını ilk ikiye yazdırmayı hedefliyor.

Çorum’un diğer temsilcilerinden Arenaspor 13 puanla altıncı, Çorum Voleybol ise 12 puanla yedinci sırada yer alıyor.

Muhabir: RIFAT KARA