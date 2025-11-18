Kadınlar 2. Ligi’nde mücadele eden Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor, ligde önemli bir avantaj elde etti. Play-Off yarışındaki rakiplerinden Bordo-Mavi 61 takımında en iyi beş oyuncunun kulüpten ayrıldığı öğrenildi.
Ligde 25 puanla ikinci sırada bulunan Bordo-Mavi 61’de yaşanan bu gelişme, 21 puanla üçüncü sırada yer alan Osmancık Belediyespor için yeni bir fırsat doğurdu. Sezonun kritik haftalarına girilirken Osmancık ekibinin Play-Off şansı bir anda yükseldi.
Kadınlar 2. Ligi’nde Play-Off’a ilk iki takım yükseliyor.
Osmancık Belediyespor kalan maçlarını kazanarak adını ilk ikiye yazdırmayı hedefliyor.
Çorum’un diğer temsilcilerinden Arenaspor 13 puanla altıncı, Çorum Voleybol ise 12 puanla yedinci sırada yer alıyor.