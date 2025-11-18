Türkiye’de ilk kez düzenlenen Kulüplerarası Floor Curling Türkiye Şampiyonası’nda Çorum adına gurur verici bir gelişme yaşandı. Türkiye Curling Federasyonu tarafından Samsun’da organize edilen ve 25 şehirden 54 kulüp ile 337 sporcunun katıldığı dev organizasyonda, İl Temsilcisi Şeyda Zengin önemli bir göreve getirildi.

Şampiyonanın tüm organizasyon sürecini, Curling Federasyonu Floor Curling Kurul Üyesi ve aynı zamanda Çorum Curling İl Temsilcisi olan Şeyda Zengin üstleniyor. Altı gün sürecek şampiyonanın koordinasyonundan sorumlu olan Zengin, hem teknik süreçlerin hem de saha içi planlamaların yürütülmesinde aktif rol alıyor.

Türkiye’de ilk kez düzenlenen bu büyük turnuvada görev almanın gurur verici olduğunu belirten Şeyda Zengin’in, floor curling branşının gelişimi için yaptığı çalışmalar spor camiasında takdir topluyor.

Muhabir: RIFAT KARA