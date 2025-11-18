Türkiye Curling Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Floor Curling Türkiye Şampiyonası dün Samsun’da başladı. 25 şehirden 54 kulüp ve 337 sporcunun mücadele edeceği şampiyonada Çorum’u Vaveyla Spor Kulübü ile Altın Hamle Spor Kulübü temsil edecek. 23 Kasım’da sona erecek olan şampiyonada Vaveyla Spor Kulübü’nün erkek takımı Ali Haydar Teke, Bora Duyar ve Nurettin Erdem, kadın takımı Eylem Teke ve Selcan Müjde, karma takımı ise Aytaç Taşaner ve Nuryıldız Taşaner’den oluştu. Altın Hamle Spor Kulübü’nün

Muhabir: RIFAT KARA