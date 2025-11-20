Arca Çorum FK’da sakatlığı bulunan Danijel Aleksic, tedavi için ülkesi Sırbistan’a gitti.

KÖTÜ HABER

Geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan antrenmanın son dakikalarında, alt arka adalesinde ağrı hisseden ve çekilen MR’da yırtık tespit edilen Aleksic’in tedavisi yoğun şekilde devam ediyor. Sırp 10 numaranın, yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da bulunan doktoruna görünmek üzere ülkesine gittiği belirtildi. Sportif Direktör Mustafa Soley, “Aleksic’in tedavisi için kulüp seferber olmuş durumda. Ülkesinde, kendi doktoruna da görünmek istedi ve bilgimiz dahilinde Belgrad’a gitti. Tedavisi bir süre burada devam edecek. En kısa sürede sahalara dönmesini umuyoruz” dedi.

9 MAÇ, 2 GOL

Lig başladıktan sonra Süper Lig ekibi Konyaspor’dan transfer edilen Aleksic, kırmızı-siyahlı formayla 9 lig maçında 582 dakika süre aldı. Sırp 10 numara bu karşılaşmalarda 2 gol-1 asistlik performansla skora önemli katkılarda bulundu.