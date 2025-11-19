Arca Çorum FK, Bandırmaspor’la Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 14.hafta maçının hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürüyor.

Dünkü antrenmandan önce futbolcularla bir toplantı yapan teknik direktör Çağdaş Çavuş, Bandırmaspor karşılaşmasının önemine dikkat çekerken, ısınma ile başlayıp dar alan oyunları ile devam eden idman hücum savunma çalışmasının ardından 2 kaleli oyunla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Muhabir: Haber Merkezi