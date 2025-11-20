19–22 Kasım 2025 tarihleri arasında Sivas’ta düzenlenen Para Yüzme ve Deaf Yüzme Bireysel Milli Takım Seçmeleri, Türkiye’nin dört bir yanından gelen başarılı sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Organizasyonda, TED Çorum Koleji Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, aynı zamanda Para Yüzme Milli Takım Antrenörü olan Çetin Koçak, önemli bir görev üstlendi.Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından Teknik Kurul Üyesi olarak görevlendirilen Koçak, milli takıma seçilecek sporcuların performanslarının değerlendirilmesi, teknik analizlerin yapılması ve sınıflandırma süreçlerinde aktif olarak yer aldı. Koçak’ın bilgi birikimi ve deneyimi, seçmelerin sağlıklı ve objektif şekilde yürütülmesine önemli katkı sağladı.

Sivas’taki organizasyon, hem ülke genelinde engelli sporlarının gelişimi hem de uluslararası arenada Türkiye’yi temsil edecek güçlü bir kadronun oluşturulması açısından büyük önem taşıyor. Seçmeler boyunca sporcuların performanslarını yakından takip eden Koçak, milli takım yapılandırmasında rol almanın gururunu yaşadığını ifade etti.TED Çorum Koleji, öğretmenlerinin ve antrenör kadrosunun ulusal düzeyde görev almasının kurum adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, Çetin Koçak’a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.