Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Arca Çorum FK’nın ligdeki bazı rakiplerine ve mensuplarını çeşitli cezalara çarptırdı.

Sarıyer’le Vanspor arasında oynanan maçla ilgili olarak Sarıyer’e “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle tribün blok kapatma cezası veren PFDK, İstanbul ekibine saha olayları nedeniyle 110.000, stada özel ses sistemi kurulması nedeniyle de 110 bin olmak üzere toplamda 220.000 lira para cezası kesti. Kurul, Sarıyer teknik direktörü Servet Çetin’i sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maçtan men ve 80.000 lira, Sarıyerli futbolcu Muhammet Ali Özbaskıcı’yı da 2 maçtan men ve 26.700 lira para cezasına çarptırdı. Aynı karşılaşmayla ilgili olarak Vansporlu taraftarlara “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle bir sonraki deplasman için yasak getiren PFDK, kırmızı-siyahlı kulübe takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 27.000 lira para cezası verdi.

Manisa FK maçında hakeme yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Sivassporlu futbolcu Valon Ethemi’yi 2 resmi maçtan men ve 26.700 lira para cezasına çarptıran PFDK, Sakaryaspor-Serikspor maçıyla ilgili olarak Sakaryaspor’a çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle tribün blok kapatman ve 80.000 lira para cezası, saha olayları nedeniyle 110.000 lira, Sportif Ekipman Talimatı’nın 22.maddesine aykırılık nedeniyle 250.000 lira para cezası keserken, Serikspor’a da takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 27.000 lira para cezası verdi.

Esenler Erokspor-Erzurumspor maçıyla ilgili olarak Esenler Erokspor’a takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 27.000 lira para cezası kesen PFDK, Esenler Erokspor teknik direktörü Osman Özköylü’ye sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 40.000 lira para cezası, Esenler Eroksporlu futbolcu Amilton’u da hakareti nedeniyle 2 resmi maçtan men ve 40.000 lira para cezasına çarptırdı. Kurul, Erzurumspor yardımcı antrenörü Ziya Akçeken’e ise hakareti nedeniyle 1 maçtan men ve 20.000 lira para cezası verdi.