Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, 14.hafta maçında, 22 Kasım Cumartesi günü Bandırmaspor’la deplasmanda karşılaşacak. Tarafların galibiyet hedeflediği karşılaşma öncesinde iki takım arasındaki rekabet merak konusu oldu. Peki, Arca Çorum FK ile Bandırmaspor bugüne kadar kaç kez karşılaştı ve hangi sonuçlar alındı?

5 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, Bandırmaspor’la bugüne kadar resmi maçlarda 1’i Ziraat Türkiye Kupası’nda, 4’ü ise Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde olmak üzere tam 5 kez karşılaştı.

ÇORUM 2-0 ÖNDE

Ligde, 2023-2024 Sezonundan beri Trendyol 1.Lig’de rakip olan iki takım arasında oynanan ilk 3 maç 0-0 bitti. Geçen sezonun 22.haftasında Çorum’da oynanan maçı Arca Çorum FK 4-0 kazanarak ligdeki beraberlik serisine son vererek rekabette ilk galibiyeti alan taraf oldu. 31 Ocak 205’te, Çorum Şehir Stadı’nda oynanan maçta kırmızı-siyahlı takıma galibiyeti getiren golleri 17.dakikada Eren Karadağ, 29.dakikada Tunahan Ergül, 54.dakikada Thomas Verheydt ve 64.dakikada Ferhat Yazgan attı.

KUPA’DA ÇORUM FK KAZANDI

İki takım, ligde 4 kez karşılaştıktan sonra 2017-2018 Sezonunda ise Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turunda eşleşti. 19 Eylül 2017’de, Bandırma 17 Eylül Stadı’nda oynanan maçı Arca Çorum FK Mert Sarı’nın 55.dakikada attığı golle 1-0 kazanarak tur biletini alan taraf oldu.