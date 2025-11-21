Arca Çorum FK, Cumartesi günkü Bandırmaspor maçı için bugün Bandırma’ya aktarmalı olarak gidecek.

Kırmızı-siyahlı takım kritik maçın hazırlıklarını bugün sabah yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Maç kafilesi, öğle yemeğinin ardından Merzifon’dan 14.55 uçağı ile İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havaalanı’na gidecek olup, oradan da otobüsle Bandırma’ya geçecek.

Çorum FK kafilesi, maçtan sonra otobüsle İstanbul’a, oradan da 21.00 uçağı ile Samsun-Çarşamba Havaalanına gelecek. Kırmızı-siyahlı ekip Çarşamba’dan da otobüsle Çorum’a dönecek.