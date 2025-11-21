İskilip Kaymakamı Ramazan Polat ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hazır ile birlikte güreş takımını ziyaret eden Başkan Çizikci, güreşçilerin hem sorunlarını dinledi hem de malzeme desteği verdi.

Ziyarette sporcuların antrenmanlarını yerinde inceleyen Başkan Çizikci ve Kaymakam Polat, takımın disiplinli çalışmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Aralarında Dünya ikincisi, Dünya üçüncüsü, Avrupa şampiyonu, Avrupa ikincisi ve Türkiye şampiyonlarının bulunduğu İskilip’in gururu güreşçiler, başarılarıyla ilçede büyük heyecan yaratıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, İskilip’in ulusal ve uluslararası arenada elde edilen bu başarılarla sporda önemli bir noktaya geldiği vurgulandı. Sporculara her zaman destek olacaklarını belirten yetkililer, “Evlatlarımızın gelişimi için en iyi imkânları sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İskilip Belediye Başkanı Çizikci, desteklerinden dolayı Kaymakam Ramazan Polat’a teşekkür ederek, yeni sezonda başarıların artarak devam edeceğine inandıklarını belirtti.