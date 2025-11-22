6 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği 2.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde yarın 8.hafta heyecanı yaşanacak. 7 haftalık periyotta 10 puan toplayarak üçüncü sırada yer alan Bayat temsilcisi yarın 18 puanla ikinci sırada yer alan İkbalspor’u sahasında konuk edecek. Bayat Belediyespor bu maçı kazanması halinde kalan son 2 hafta da az da olsa 1.Küme iddiasını devam ettirecek. Berabere kalması veya yenilmesi durumunda ise 1.Küme’ye yükselme hayallerine 2 hafta kala veda edecek. Bayat İlçe Sahası’nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Saat 14.00’de oynanacak olan haftanın diğer maçlarında ise 19 puanla zirvede yer alan Buharaspor Osmancık İlçe Sahası’nda Osmancık Belediyespor’un konuğu olacak. Lig’de iddiası kalmayan Kargıserispor ile Gençlerbirliği ise Kargı İlçe Sahası’nda kozlarını paylaşacak.