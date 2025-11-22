Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Gelişim Ligi’nde heyecan hafta sonu oynanacak maçlarla devam edecek. 8.Grup’ta mücadele eden Arca Çorum FK’nın U16 ve U17 takımları 9.hafta maçında Ankara’da Ankara temsilcisi Ankara Demirspor’a konuk olacak. Bugün Gölbaşı Mogan 1 No’lu Saha’da oynanacak maçlarda saat 13.00’de U16’lar, saat 15.00’de ise U17’ler kozlarını paylaşacak.

11.Grup’ta mücadele eden Arca Çorum FK’nın U14 ve U15’leri ise yarın 11.hafta maçında sahasında Kastamonuspor’u ağırlayacak. Devane Sahası’nda saat 13.00’de başlayacak maçta U14’ler, aynı sahada saat 15.00’de oynanacak maçta ise U15’ler karşı karşıya gelecek.