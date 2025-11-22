Arca Çorum FK, bugün Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 14.hafta maçında konuk olacağı Bandırmaspor’la tarihinde resmi olarak 6.kez karşılaşacak.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, Bandırmaspor’la bugüne kadar 1’i Türkiye Kupası’nda, 4’ü 1.Lig’de olmak üzere 5 kez karşılaştı. 2017-2018 Sezonunun Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turu maçı iki takım arasındaki ilk karşılaşma olurken, Bandırma’da yapılan müsabakayı Çorum temsilcisi 1-0 kazandı.

1.Lig’de ise, 2023-2024 Sezonun iki maçı da 0-0 bitti. Geçen sezon Bandırma’da golsüz berabere kalan iki takımın Çorum’daki karşılaşmasını Arca Çorum FK 4-0 kazandı.